Spal-Palermo, Corini pensa al turnover: Stulac scalda i motori, Marconi e Valente…

Quasi tutto pronto per la sfida del "Paolo Mazza" tra SPAL e Palermo, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma domenica 11 dicembre alle ore 15:00. Dopo il pari a reti bianche del "Renzo Barbera" contro il Como di coach Moreno Longo, il Palermo FC guidato da Eugenio Corini, vuole rilanciarsi nella sfida salvezza puntando al bottino pieno anche contro gli estensi dopo l'ultimo successo conquistato lontano dall'impianto di viale del Fante contro il Benevento.