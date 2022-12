Spal-Palermo 1-1: avvio lento e bella reazione, Brunori risponde a Meccariello

PRIMO TEMPO - Ennesimo incrocio pericoloso per il Palermo di Eugenio Corini che trova sulla sua strada la Spal di Daniele De Rossi. Rosanero che mutano ancora pelle sul piano tattico, il tecnico di Bagnolo Mella propone inizialmente una squadra disposta con un 3-5-2 elastico. Pigliacelli tra i pali, Nedelcearu, Bettella e Marconi a comporre il terzetto difensivo, Sala e Valente esterni a tutta fascia, Stulac, Gomes e Segre in mediana. Di Mariano a supporto del bomber Brunori in avanti. Nedelcearu, in campo nonostante il lutto legato alla scomparsa del padre, rimedia un cartellino giallo dopo quattro minuti per un fallo tattico funzionale ad interrompere una ripartenza estense. Alfonso si fa trovare pronto sul suo palo sul destro di Di Mariano, ben imbeccato da Brunori. Bettella svetta sul corner susseguente, ma l'incornata dell'ex Monza non centra lo specchio della porta. Un corner per la Spal risulta fatale poco dopo: Meccariello elude la blanda marcatura avversaria e gira bene col destro battendo Pigliacelli. Padroni di casa che fanno la partita, dando la sensazione di essere più intensi, armoniosi e brillanti rispetto agli uomini di Corini, almeno nei primi venti minuti. Palermo che resta piuttosto basso e corto a protezione della propria metà campo, ma non pare riuscire a pressare con i tempi giusti i giocatori ferraresi, fatica non poco a schermare adeguatamente le trame estensi. Ospiti che ribaltano il fronte con un paio di interessanti percussioni palla al piede di Di Mariano, certamente tra i più elettrici e propositivi tra i suoi. Proprio la vivacità dell'ex Venezia genera la prima ammonizione in casa Spal: Peda finisce sul taccuino del direttore di gara. Prova Gomes dai venticinque metri con il destro, ma il tentativo risulta impreciso e velleitario. Buona trama rosa che trova sbocco in ampiezza allo scoccare della mezz'ora: Brunori non arriva di un soffio sull'ottimo cross di Valente. Palermo che cresce, giropalla avvolgente e lineare che libera Di Mariano per la conclusione dal limite, il numero dieci alza la mira. Il jolly offensivo palermitano conia un perfetto assist in verticale per Brunori un minuto dopo: controllo sullo stretto e splendido destro radente del bomber che bacia il palo interno e gonfia la rete alle spalle di Alfonso. Un colpo da biliardo magistrale che vale il gol numero otto per il nove di Corini. Pari meritato dopo una reazione lucida e determinata, seguita ad un complicato avvio di partita. Il Palermo alza il baricentro e cresce in convinzione ed intensità. Di Mariano, gran primo tempo il suo, salta netto Esposito che lo stende e viene ammonito. Il primo tempo termina in parità.