Spal, De Rossi incrocia il Palermo: l’ex Roma e il casting del City Football Group…

Come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", l'ex centrocampista giallorosso è stato tra i profili vagliati dalla proprietà con sede a Manchester nel periodo post Silvio Baldini. Insieme a De Zerbi e Kolarov, per seguire un allenamento dei Citizens di Pep Guardiola presso l'"Etihad Campus", De Rossi ha avuto modo di poter interloquire con la dirigenza, esponendo le proprie idee di calcio. La scelta è poi ricaduta sul tecnic0 di Bagnolo Mella, coach esperto nella categoria, mentre De Rossi ha successivamente scelto di iniziare la sua carriera come allenatore, partendo dalla panchina della Spal. Ora l'incrocio con il Palermo in un momento non facile per gli estensi, nella sfida in programma domenica 11 dicembre alle ore 15:00 allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023.