Sorrentino e la procura di Pelagotti: “Una fatalità. Rinnovo? Rispondo così”

Le dichiarazioni rilasciate da Stefano Sorrentino, nuovo procuratore di Alberto Pelagotti

IL RAPPORTO - "Il nostro rapporto parte da molto prima di questa opportunità professionale. Ci conosciamo da tempo, addirittura quando venne a Palermo in Serie D mi chiamò, perché circolavano voci sulla possibilità che io potessi venire nuovamente a giocare in rosanero. Mi disse che se fossi venuto io, allora lui non avrebbe avuto che cosa farci a Palermo (ride, ndr). Da quel momento, giorno dopo giorno, abbiamo continuato a sentirci e tenerci in contatto".

CONTRATTO IN SCADENZA - "Se ho già avviato i contatti per il rinnovo? No, è ancora presto chiaramente. Per prima cosa bisogna capire quali siano le intenzioni della società, ma al di là di tutto ha un contratto e non stiamo parlando comunque di un giocatore libero. Che sia un anno o tre o cinque, cambia veramente poco. La volontà di Alberto è quella di rimanere a Palermo, nei prossimi giorni sentirò la società e capiremo bene anche le loro intenzioni. Com’è giusto che sia, in questo momento devono pensare all’allenatore e al budget a disposizione per la prossima stagione. Discutere del contratto non sarà sicuramente un problema".