Soriano: “Palermo-Padova? L’ho vista con sofferenza. Guardiola mi ha chiesto se…”

"Budget? Abbiamo lavorato tanto su questo e ripeto che il budget è pensato per l'obiettivo stabilità in Serie B per gettare le basi per una promozione l'anno successivo. Anche io sogno e dobbiamo portare i tifosi con noi. Questo si fa con l'onestà. Questa è la nostra intenzione ed ambizione, ci vuole anche umiltà e pazienza. Ritiro con amichevoli di lusso? Possibile, l'abbiamo già fatto altre volte. Queste idee sono sulla tavola. Oggi facendo parte di questa famiglia le possibilità sono infinite, dipende dalla necessità. Vedremo nelle prossime settimane. Confronto con Guardiola? Mi ha chiesto se Palermo sia come Barcellona e mi ha chiesto se c'è il sole. Chissà se possa lavorare qui. Nel gruppo siamo tutti entusiasti per questa opportunità. Oggi abbiamo 12 club quindi ogni settimana abbiamo 12 opportunità di felicità o miseria. Una cosa che può succedere è che ogni partita del Palermo sarà vista da tante persone del city group nel mondo. Palermo-Padova l'ho vista con un po' di sofferenza. Tutti i giocatori del Palermo saranno visti dai nostri dodici allenatori e dai nostri scout. La visibilità del Palermo oggi è aumentata. Portare qui giocatori da altri club? Possibile ma ancora non sappiamo quali. Da oggi Palermo fa parte del gruppo quindi l'opportunità esiste"