Soriano: “Obiettivo Serie A ma non c’è fretta. Guardiola? Conosce bene Palermo…”

Giorno storico per Palermo e la società rosanero, che passa ufficialmente sotto l'egida del City Football Group . La holding con sede in Inghilterra, che fa capo allo sceicco Mansour proprietario del Manchester City, si è presentata oggi in conferenza stampa al "Renza Barbera". Con Dario Mirri , che rimarrà presidente nella nuova società, ha parlato anche Ferran Soriano , CEO del City Group. Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate dopo la conferenza ai microfoni di Sky Sport:

“Quello che assicuriamo alla Piazza è sicuramente molto molto lavoro, è un aiuto concreto con tutti i nostri mezzi al Palermo. Per tutto il reato serve pazienza, dobbiamo andare passo da passo, chiaramente l’obiettivo è la serie A ma non c’è fretta. L’Obiettivo più immediato è consolidare la squadra rosanero come una squadra di B con possibilità di andare in A. Guardiola mi ha parlato bene della Piazza? Il nostro Mister del City conosce Palermo come conosce un po’ tutta l’Italia molto bene, essendo cresciuto qui ed essendo rimasto tanto legato al vostro paese ma devo dire che non solo lui, ma tutti tra i 4 mila nostri dipendenti sono entusiasti di questo nuovo viaggio che faremo al fianco del Palermo”