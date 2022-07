Soriano: “Noi ambiziosi, Palermo ha grande storia. Tifosi? Abbiamo bisogno di loro”

"Sono qua in rappresentazione del City insieme ad Alberto Galassi, che a differenza mia conosce bene l'italiano oltre al calcio italiano. Siamo tutti contenti, onorati ed orgogliosi di essere qua con voi. Sappiamo la storia del Palermo e la sua importanza nella città. Per noi è un'opportunità fantastica. Raccoglieremo il lavoro di Dario fino ad oggi. E' stato fatto un lavoro impressionante dalla Serie D e noi arriviamo oggi per aiutare ulteriormente, per fare la prossima stagione di questo viaggio. Il sogno di tutti i palermitani è andare in Serie A e questo sarà il nostro obiettivo nei prossimi anni. Questo grande club per andare in A ha bisogno di tanto lavoro perché nulla è facile nel calcio. Saremo ambiziosi e rispetteremo la storia del club rosanero. Pensiamo di essere in grado di farlo perché non è la prima volta. Il city Group ora ha 12 club e negli ultimi anni abbiamo vinto il massimo campionato in cinque paesi. Abbiamo ottenuto la "Serie A" rispettiva in Francia e Spagna. Con questa forza arriviamo qua ma anche con l'umiltà di riconoscere il livello attuale altissimo della Serie B. Sarà una questione di passione, che non manca ai palermitani e nemmeno a noi e Dario. Servirà intelligenza e molta pazienza. Da oggi il Palermo partecipa ad una famiglia che si aiuta reciprocamente. Abbiamo bisogno del sostegno dei palermitani e di tutti quanti".