Soriano: “Mirri grande persona, chiaro fin da subito. Logo? Marchio da rispettare”

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "La connessione Palermo-City Group? I rosanero sono parte al 100% della famiglia. Questo potrebbe portare uno o due giocatori qui in Sicilia delle nostre squadre? Non lo sappiamo, sta di fatto che il nostro impegno sarà elevato al 100%. Il primo incontro con Mirri? Ci siamo sentiti tramite videoconferenze e ci siamo visti a Londra. La prima cosa che mi ha detto è che il suo obiettivo era finalizzare l'accordo. Quando le persone sono per bene lo capisci subito. Abbiamo azionisti spettacolari, non solo gli Emirati ma anche USA e Cina. Quando parlai con loro di Palermo percepirono l'opportunità ed erano entusiasti per l'importanza del club. Sapevamo che investire sul Palermo sarebbe stata una scelta giusta. Il primo movimento? Intanto siamo qui, questa è la prima mossa, il resto lo vedremo i prossimi giorni. Sarà un lavoro continuativo e trasparente. Palermo storicamente araba? Non è stato un fattore dominante per la decisione. Rispetto il marchio per cui non vedo un cambiamento del logo. Però quello che vogliamo è portare questo marchio ovunque, anche a New York. Useremo le nostre piattaforme per lavorare sul logo rosanero anche negli USA".