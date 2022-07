Soriano: “Gardini e Centenaro? Decideremo organigramma a breve. Mercato e budget…”

"Organigramma? Siamo arrivati oggi, abbiamo bisogno di tempo per organizzarci. Nei prossimi giorni possiamo parlare degli altri dettagli. Gardini e Centenaro? Sono persone che conosco da tempo ed hanno dato una mano per far crescere il City Group in questi anni. Se dovessero far parte del Palermo? Questo potremmo deciderlo a breve. Mercato? La nostra ambizione è di scoprire il talento dei giovani ma la Serie B è una possibilità di promozione. Questo misto tra giovani ed esperti sarà un obiettivo delle prossime settimane. Settore femminile? Il nostro obiettivo è quello di avere una squadra competitiva per entrambi i sessi. Sappiamo come intervenire nel mercato? questa è una questione tecnica. Posso dire che nel gruppo il rispetto che abbiamo per la questione tecnica è assoluta, per cui non sentirete mai parlare me o Mirri di questo. A questo ci pensano i direttori sportivi. L'obiettivo sarà costruire una squadra solida per la Serie B per poi cercare di salire nell'anno successivo. Il budget? Sarà quello necessario per fare scelte oculate, poi saranno scelte dei direttori sportivi. Dal punto di vista degli investitori è che abbiamo notato la necessità di investire nel centro sportivo".