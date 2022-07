Soriano: “Futuro in buone mani, a Palermo per dare il 100%. Il centro d’allenamento…”

Ferran Soriano sarà la figura più rappresentativa tra quelle che fanno riferimento a Mansur , capo della nuova proprietà rosanero denominata City Football Group . Il dirigente catalano è stato decisivo per lo sviluppo del network prima in Sudamerica poi in Australia ed infine Europa del fondo arabo. In sede di conferenza stampa l'amministratore delegato del City Group ha rilasciato diverse dichiarazioni sul futuro del Palermo. Di seguito le sue parole:

"I tifosi vedranno molto lavoro. Il 100% delle nostre capacità. Tutto ciò che è incluso del MAnchester City a livello tecnologico sarà anche del Palermo ma questo non è certezza di vittorie. Il futuro di Palermo è in buone mani, è sicuro per i prossimi 20 o 25 anni. Se arriveremo subito in Serie A non lo sappiamo. Abbiamo gruppi commerciali che aiutano i nostri club e da oggi sarà così anche per il Palermo.