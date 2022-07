Soriano: “Centro sportivo al pari degli altri club. Sullo stadio di proprietà…”

Comincia la nuova era targata City Football Group in quel di Palermo. Diversi mesi di lunga trattativa hanno caratterizzato l’operazione, creando tanto entusiasmo all’interno della città e della tifoseria in particolare. Dopo le firme arrivate durante la scorsa settimana sugli atti notarili, il Palermo oggi passa definitivamente di proprietà alla holding dello sceicco Mansur , con Dario Mirri che resterà comunque all'interno della società rosanero con il 20% delle quote in suo possesso.

Avere lo stadio di proprietà? Non abbiamo un'opinione ancora su questo. E' vero che il Barbera sarà fondamentale ed è uno stadio che fa giocare la nazionale italiana per cui non c'è tanto da fare. Quello che mi interessa è che lo stadio sia pieno per cui il nostro obiettivo è quello di convincere i palermitani ad andare allo stadio. Abbiamo bisogno della loro passione per far crescere il club. Lo sviluppo dello stadio? Come lo faremo nel futuro ancora non lo sappiamo"