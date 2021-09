Sondaggio, voto al calciomercato del Palermo: ecco tutti i risultati

Ecco come gli appassionati rosanero si sono espressi in merito al calciomercato portato avanti in questa sessione estiva dal club di Viale del Fante

⚽️

Mediagol.it ha dato la possibilità ai tifosi rosanero di esprimere il proprio giudizio in merito al calciomercato estivo del Palermo.

Diversi i nuovi innesti che sono andati a puntellare l'organico a disposizione del tecnico Giacomo Filippi, con una rosa intervenuto in tutti i reparti e sempre con l'ormai riconosciuta logica del doppione.

I supporters del club di Viale del Fante si sono schierati quasi interamente in favore di tale campagna acquisti, dando valutazioni perlopiù positive alle trattative di calciomercato portate avanti e di seguito concluse dal direttore sportivo Renzo Castagnini. Il 45% dei votanti, infatti, ha optato per una valutazione corrispondente ad un 7 pieno, dimostrando fiducia negli acquisti concretizzati dalla società.

Il 23% dei tifosi partecipanti al sondaggio hanno addirittura visto il calciomercato del Palermo con un occhio ancora più ottimista rispetto ai precedenti, dando un 8 in pagella alla campagna acquisti rosanero. Il 17% dei votanti, ultima sostanziosa percentuale, si è schierato in maniera più neutrale restando sulla sufficienza e, probabilmente, attendendo ulteriori risposte dal campo prima di emanare un verdetto definitivo.