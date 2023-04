SONDAGGIO: vota il PEGGIORE in campo di Venezia-Palermo 3-2

Tre a due. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio "Pier Luigi Penzo". Decima sconfitta stagionale per il Palermo di Eugenio Corini, battuto dal Venezia nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Chi ha giocato peggio? Nell'elenco trovi tutti i giocatori rosanero scesi in campo, puoi esprimere un solo voto per il "peggiore in campo". Scorri in basso