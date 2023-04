SONDAGGIO: vota il PEGGIORE in campo di Parma-Palermo 2-1

Due a uno . E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio "Ennio Tardini". Dopo quasi due mesi e sei risultati utili di fila, il Palermo di Eugenio Corini perde in campionato contro il Parma alla luce delle reti messe a segno da Adrian Benedyczak e Woyo Coulibaly . Non è bastato, dunque, il gol siglato nel primo tempo da Edoardo Soleri .

