SONDAGGIO: vota il PEGGIORE in campo di Benevento-Palermo 0-1

Il Palermo torna a vincere. Zero a uno : è questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Ciro Vigorito". Un successo, quello conquistato dagli uomini di Eugenio Corini contro il Benevento in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie B , ottenuto grazie alla rete messa a segno nel secondo tempo da Matteo Brunori .

