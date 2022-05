SONDAGGIO: vota il MIGLIORE in campo di Virtus Entella-Palermo 1-2

I lettori-tifosi di Mediagol scelgono il migliore in campo di Virtus Entella-Palermo. Vota anche tu

Secondo successo ai playoff di Serie C per il Palermo di Silvio Baldini. I rosanero battono la Virtus Entella nell'andata del secondo turno nazionale in trasferta grazie alle reti messe a segno da Gregorio Luperini e Matteo Brunori dal dischetto. Chi ha giocato meglio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in campo, potete esprimere un solo voto per il "migliore in campo". Scorri in basso.