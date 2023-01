SONDAGGIO: vota il MIGLIORE in campo di Ascoli-Palermo 1-2

Seconda vittoria di fila per la squadra di Eugenio Corini ed ottavo risultato utile consecutivo. Il Palermo batte anche l'Ascoli di Cristian Bucchi per 2-1 fra le mura dello Stadio "Del Duca". A siglare i gol-vittoria il solito Matteo Brunori, che nel secondo tempo ha fallito anche un rigore. Chi ha giocato meglio? Nell'elenco trovi tutti i giocatori del Palermo scesi in campo, puoi esprimere un solo voto per il "migliore in campo". Scorri in basso