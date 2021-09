SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE in campo di ACR Messina-Palermo 1-1

I lettori-tifosi di Mediagol scelgono il migliore e il peggiore in campo della partita. Vota anche tu

Il Palermo di Giacomo Filippi chiude in parità il derby contro l'ACR Messina, al vantaggio di Balde ha risposto il gol di Soleri. Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in campo, potete esprimere 1 solo voto per il "migliore in campo" e 1 solo voto per il "peggiore in campo". Scorri in basso.