SONDAGGIO: vota il miglior calciatore della stagione del Palermo

Palermo il Serie B! Una stagione esaltante per la squadra rosanero guidata da Silvio Baldini. Vota il sondaggio della redazione di Mediagol.it esprimendo la tua preferenza sul miglior calciatore della stagione di Serie C 2021-2022

Palermo promosso in Serie B! E' questo il verdetto dopo il retour match del "Renzo Barbera" nella Finale playoff di Serie C , vinta dalla squadra rosanero guidata da Silvio Baldini contro il Padova di Massimo Oddo . Una cavalcata trionfale, che ha visto la compagine siciliana protagonista indiscussa degli spareggi promozione di Lega Pro .

Matteo Brunori con i suoi 29 gol in campionato (25 in regular season e 4 ai playoff) è stato il codottiero di questa scalata epica verso la serie cadetta. Tanti i calciatori rosanero che si sono resi protagonisti nella storica cavalcata trionfale verso la Serie B: da Gregorio Luperini, ago della bilancia nel 4-2-3-1 di mister Baldini, a capitan De Rose. Il tandem di centrali di difesa formato da Edoardo Lancini e Ivan Marconi che nel corso della stagione di Serie C hanno dato solidità alla retroguardia rosanero. Un mix perfetto completato dall'esperienza di Roberto Floriano e Nicola Volante, e condito dal talento di giovani profili di prospettiva come Alessio Buttaro, Samuele Damiani e Andrea Silipo.