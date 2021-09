SONDAGGIO, Silipo scalpita in panchina: siete d’accordo con la scelta di Filippi?

Fin qui Andrea Silipo ha giocato appena 107 minuti tra campionato e Coppa Italia Serie C: vota e rispondi al sondaggio di Mediagol.it

Nonostante le dichiarazioni rilasciate dal presidente Dario Mirri ("Se c’è un calciatore del Palermo sul quale scommetterei? A me piace Silipo") e dallo stesso tecnico Giacomo Filippi ("Silipo? Lo vedo pronto, altrimenti non avremmo scommesso su di lui. Conosciamo il suo valore assoluto e si giocherà il posto con altri calciatori. Si sta allenando benissimo e mi mette in difficoltà, posso solo dire che avrà il suo spazio"), Andrea Silipo fin qui ha collezionato appena 107 minuti tra campionato e Coppa Italia Serie C.