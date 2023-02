SONDAGGIO: scegli il tuo terzetto ideale per il centrocampo del Palermo

Varie alternative per il centrocampo del Palermo: rispondi al sondaggio

Il Palermo di Eugenio Corini prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Sudtirol , in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00 allo Stadio "Druso". Al cospetto della squadra allenata da Pierpaolo Bisoli , il tecnico originario di Bagnolo Mella ritrova sia Jacopo Segre , sia Ales Mateju , che hanno scontato un turno di squalifica.

Tranne i noti lungodegenti, con il rientro del centrocampista ex Torino, Corini adesso potrà contare su quasi tutto l'organico a disposizione. Un "problema" di abbondanza in mezzo al campo, con Valerio Verre e Claudio Gomes considerati inamovibili. A quel punto, l'ultimo posto a disposizione nel 3-5-2 dovrebbe essere conteso da uno tra Segre e Dario Saric, con Jérémie Broh pronto ad entrare a partita in corso.