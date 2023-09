SONDAGGIO: scegli il tuo terzetto ideale per il centrocampo del Palermo

Un "problema" di abbondanza in mezzo al campo: sei giocatori per tre maglie, quelle a disposizione nel modulo scelto dallo stesso Corini, ovvero il 4-3-3, per la stagione di Serie B 2023/2024. Un playmaker, dunque, guiderà di partita in partita un centrocampo completato da due intermedi. Dopo la pausa nazionali, il tecnico potrebbe ancora una volta mischiare le carte in mediana o dare ancora una volta spazio a chi è sceso in campo contro la Feralpisalò.