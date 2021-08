SONDAGGIO: quale modulo ritieni ideale per il nuovo Palermo di Filippi?

3-4-1-2, 3-4-2-1 o 3-5-2: quale modulo ritieni ideale per il nuovo Palermo di Giacomo Filippi? Vota rispondendo al sondaggio di Mediagol.it

Tre soluzioni per Giacomo Filippi. In occasione del primo impegno ufficiale contro il Picerno, il tecnico del Palermo ha scelto di proporre il 3-4-1-2, variando il modulo prevalentemente utilizzato dal suo approdo sulla panchina rosanero, ovvero il 3-4-2-1. Un modulo su cui l'allenatore originario di Partinico ha continuato a lavorare per tutta l'estate.