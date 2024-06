SONDAGGIO PALERMO, prestiti da riscattare: chi confermeresti?

Grandi manovre verso il campionato di Serie B 2024/2025. Il Palermo si appresta a delineare una strategia chiara da attuare in sede di calciomercato in vista della nuova stagione, per potenziare l'attuale organico e puntare al salto di categoria. Un mercato che dovrà necessariamente fare i conti con diversi aspetti: dalla situazione contrattuale di alcuni giocatori di proprietà, al futuro di quegli elementi approdati in rosanero con la formula del prestito con diritto di opzione da parte del club di viale del Fante. Con il problema della lista over 23 da rispettare.