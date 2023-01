Sondaggio Palermo: giro di boa in Serie B, convinti dal girone d’andata dei rosanero?

Al giro di boa del campionato di Serie B è tempo di primi bilanci, in vista della ripresa del torneo cadetto e della sessione invernale di calciomercato. Il binomio dirigenziale composto dal ds Leandro Rinaudo e dal responsabile dell'area scouting del City Football Group, Luciano Zavagno, sta già studiando le relative mosse in uscita per sfoltire l'organico rosanero e le possibili strategie che possano regalare al tecnico Eugenio Corini possibili tasselli da incastonare nello scacchiere tattico che possano alzare ulteriormente l'asticella.