SONDAGGIO Palermo: Filippi e il dilemma modulo, quale ritieni ideale?

Un pari e poco altro da salvare. Sono cinque i punti conquistati fin qui dal Palermo di Giacomo Filippi : un bottino tutt'altro che esaltante per una squadra che nutre ambizioni di vertice nel Girone C di Serie C . Prestazioni opache, incapacità di imporsi sul piano del gioco e della personalità; vivere di qualche folata prodotta dai singoli. La sensazione è che ancora manchino equilibri collettivi, oltre ad automatismi fluidi e rodati. E anche il modulo non convince.

Fin qui, Filippi ha scelto di proporre il 3-4-2-1, modulo prevalentemente utilizzato dal suo approdo sulla panchina rosanero, ed il 3-4-1-2. In ragione di risultati negativi e prestazioni deludenti forniti dal Palermo in questo avvio di stagione, ritieni che il tecnico originario di Partinico debba optare per un cambio di modulo? Quale modulo ritieni ideale per esaltare maggiormente le qualità dei calciatori in organico? Vota rispondendo al sondaggio di Mediagol.it.