SONDAGGIO: il tuo pronostico di Venezia-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Dopo la sconfitta per 1-0 rimediata lo scorso lunedì fra le mura amiche contro il Venezia, il Palermo tornerà in campo questa sera. La squadra di Michele Mignani affronterà allo Stadio "Penzo" la squadra di Paolo Vanoli nel secondo di un doppio confronto che regalerà ad una delle due compagini la finale playoff. Il match, valevole per la semifinale di ritorno, è in programma alle ore 20:30.