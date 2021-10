SONDAGGIO: il tuo pronostico di Turris-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

La sfida tra Turris e Palermo è in programma domenica pomeriggio alo stadio "Amerigo Liguori": puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

E' tempo di tornare in campo dopo la vittoria per tre a zero maturata presso lo stadio "Renzo Barbera" ai danni del Foggia di Zeman. Il Palermo di Giacomo Filippi affronterà domenica pomeriggio la Turris nella gara valevole per il nono turno del Girone C di Serie C. La sfida è in programma alle ore 14.30 presso lo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco.