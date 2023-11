SONDAGGIO: il tuo pronostico di Sampdoria-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Archiviata la sconfitta rimediata contro il Lecco, il Palermo tornerà in campo domani, sabato 4 novembre. La squadra di Eugenio Corini affronterà allo Stadio "Luigi Ferraris" la Sampdoria, reduce da due sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia. Il match, valevole per la dodicesima giornata di Serie B, è in programma alle ore 16:15.