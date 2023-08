SONDAGGIO: il tuo pronostico di Reggiana-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Dopo il turno di riposo in attesa del Consiglio di Stato del prossimo 29 agosto, il Palermo tornerà in campo nella giornata di martedì. Terzo impegno ufficiale per la squadra di Eugenio Corini che, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto al "San Nicola" di Bari contro gli uomini di Michele Mignani, affronterà ancora una volta in trasferta la Reggiana di Alessandro Nesta, reduce dal pari in rimonta contro il Como. Il match, valevole per la terza giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 20:30.