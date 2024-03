SONDAGGIO: il tuo pronostico di Pisa-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Dopo la sconfitta per 3-0 rimediata fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro il Venezia, seguita dalla sosta per gli impegni delle Nazionali, il Palermo tornerà in campo lunedì pomeriggio. La squadra di Eugenio Corini affronterà all'Arena Garibaldi il Pisa di Alberto Aquilani. Il match, valevole per la trentunesima giornata di Serie B, è in programma alle ore 15:00.