SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Virtus Francavilla. Come finirà? (1-X-2)

La sfida tra Palermo e Virtus Francavilla è in programma mercoledì sera allo stadio "Renzo Barbera": puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

E' tempo di tornare in campo dopo la sconfitta per zero a tre maturata presso lo stadio "Liquori" sul campo della Turris. Il Palermo di Giacomo Filippi affronterà mercoledì sera la Virtus Francavilla nella gara valevole per il decimo turno del Girone C di Serie C. La sfida è in programma alle ore 21.00 presso lo stadio "Renzo Barbera" di Palermo.