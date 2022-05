SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Virtus Entella. Come finirà? (1-X-2)

Il match di ritorno, Palermo-Virtus Entella, è in programma questa sera: da questo momento fino all'inizio della gara, puoi votare il tuo pronostico sulla sfida che decreterà il passaggio alle Final Four dei playoff di Serie C

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il ritorno del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C contro la Virtus Entella di Gennaro Volpe. Questa sera, alle ore 21.30, i rosanero di capitan De Rose e compagni affronteranno la compagine ligure in un "Barbera" ancora una volta sold out, dopo il precedente record di presenze già fatto registrare in occasione del match casalingo contro la Triestina.

Scegli se secondo te vincerà la squadra che gioca in casa, quella che gioca in trasferta, oppure se pensi che finirà con un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto alla voce che vuoi votare: 1, X o 2?