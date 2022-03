SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Vibonese. Come finirà? (1-X-2)

La sfida tra Palermo e Vibonese è in programma sabato pomeriggio: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Archiviata la sconfitta rimediata in trasferta contro la Virtus Francavilla, il Palermo di Silvio Baldini affronterà sabato pomeriggio - fra le mura amiche del "Renzo Barbera" - la Vibonese nella gara valevole per la trentesima giornata del Girone C di Serie C.