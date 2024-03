SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Venezia. Come finirà? (1-X-2)

Dopo la vittoria di misura conquistata in trasferta contro il Lecco, preceduta da due sconfitte di fila rimediate in campionato contro Ternana e Brescia, il Palermo tornerà in campo questa sera. La squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" il Venezia di Paolo Vanoli, la terza forza del campionato. Il match, valevole per la trentesima giornata di Serie B, è in programma alle ore 20:30.