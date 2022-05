SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Triestina. Come finirà? (1-X-2)

Il ritorno fra Palermo e Triestina è in programma giovedì sera: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C contro la Triestina di Cristian Bucchi . Giovedì sera, alle ore 20.30, i rosanero affronteranno la compagine giuliana al "Renzo Barbera".

