SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Sampdoria. Come finirà? (1-X-2)

Dopo la vittoria conquistata lo scorso venerdì al “Druso” contro il Sudtirol, il Palermo tornerà in campo questa sera. La squadra di Michele Mignani affronterà fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera” la Sampdoria di Andrea Pirlo in una gara secca con due risultati su tre a favore. Il match, valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie B, è in programma alle ore 20:30.