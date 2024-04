SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Reggiana. Come finirà? (1-X-2)

Un giorno e sarà Palermo-Reggiana , match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B . Dopo i tre pareggi di fila ottenuti contro Sampdoria , Cosenza e la capolista Parma , la squadra di Michele Mignani tornerà in campo sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 16:15. Matteo Brunori e compagni affronteranno fra le mura amiche gli uomini di Alessandro Nesta , reduci da tre sconfitte di fila rimediate contro Cittadella , Lecco e Cosenza .

Scegli se secondo vincerà la squadra che gioca in casa, quella in trasferta, oppure se pensi che la sfida possa concludersi con un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto al pronostico che vuoi votare: 1, X o 2?