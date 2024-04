SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Parma. Come finirà? (1-X-2)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per la trentaquattresima giornata di Serie B. Dopo i due pareggi di fila ottenuti contro Sampdoria e Cosenza, il Palermo di Michele Mignani tornerà in campo alle ore 20:30. Matteo Brunori e compagni affronteranno fra le mura amiche il Parma di Fabio Pecchia, capolista del torneo cadetto a quota sessantanove punti e reduce dalla vittoria per 2-0 conquistata in casa contro lo Spezia.