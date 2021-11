SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Paganese. Come finirà? (1-X-2)

La sfida tra Palermo e Paganese è in programma per sabato pomeriggio presso lo stadio Renzo Barbera: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Per i rosanero è tempo di tornare in campo dopo la vittoria per due a zero maturata contro il Potenza. Il Palermo di Giacomo Filippi affronterà sabato pomeriggio la Paganese nella gara valevole per il quindicesimo turno del Girone C di Serie C. La sfida è in programma alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera.