SONDAGGIO: il tuo pronostico di Catanzaro-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Il Palermo sfiderà in trasferta la squadra di Vivarini nel ventiduesimo turno di Serie B: puoi votare da questo momento fino all’inizio della partita.

Dopo la vittoria conquistata lo scorso weekend al “Renzo Barbera” contro il Modena, il Palermo tornerà in campo questa sera. La squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura dello Stadio “Nicola Ceravolo” il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, reduce dalla sconfitta rimediata sul campo della Feralpisalò. Il match, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 20:30.