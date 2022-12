SONDAGGIO: il tuo pronostico di Brescia-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Puoi votare da questo momento fino all’inizio della partita in programma lunedì

Lunedì 26 dicembre alle ore 12:30 allo “Mario Rigamonti” andrà in scena la sfida Brescia-Palermo, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in trasferta dopo la vittoria conquistata fra le mura amiche del “Renzo Barbera” contro il Cagliari.