SONDAGGIO: contro il SudTirol chi al fianco di Brunori?

In vista di SudTirol-Palermo vota il sondaggio della redazione di Mediagol.it

Il Palermo di Eugenio Corini prosegue la marcia di avvicinamenti alla sfida contro il SudTirol guidato da mister Pierpaolo Bisoli, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00 allo Stadio "Druso".

In attacco inamovibile il bomber italo-brasiliano Matteo Brunori, punta di diamante dello scacchiere tattico del tecnico di Bagnolo Mella. In vista della sfida contro la squadra altoatesina chi affiancheresti al capitano rosanero per scardinare la retroguardia biancorossa? Vota il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it.