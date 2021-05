Somma: “Partita da dentro o fuori, pronti a dare il 110%. Gli infortunati…”

Michele Somma suona la carica in vista della trasferta di Castellammare.

I rosanero si proiettano alla sfida di mercoledì pomeriggio in casa della Juve Stabia, un match durante il quale servirà obbligatoriamente trovare un successo per poter conquistare il pass per il prossimo turno dei playoff. Una partita importante e un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione. Lo sa bene Michele Somma, espressosi così a pochi giorni dal delicato match, durante la telecronaca della partita della Primavera 3 del Palermo. Di seguito un estratto delle sue parole, riportato da “Radio Reporter”.

“La ripresa va meglio e speriamo di andare avanti, così noi infortunati possiamo riprendere. Ci stiamo giocando tanto, siamo in un punto importantissimo della stagione dove adesso sono tutte finali, quindi vogliamo essere tutti disponibili e tutti al 100%. Speriamo di andare avanti e Forza Palermo soprattutto mercoledì. Sicuramente quando c’è una partita da dentro o fuori in automatico ti viene di dare qualcosa in più, questo è stato il nostro problema durante l’anno: abbiamo avuto tanti alti e bassi, e la stagione è stata un po’ così, ma quando ci sono partite del genere bisogna dare il 110%”.