Somma: “Contro il Foggia passo falso, portato a casa un risultato di gruppo. Covid? Il mio periodo di inattività…”

Il Palermo torna alla vittoria.

Può sorridere la formazione di Roberto Boscaglia, tornata alla vittoria dopo la battuta d’arresto sul campo del Foggia, nella sfida contro la Casertana andata in scena questo pomeriggio al “Renzo Barbera”. Un risultato analizzato dal difensore rosa Michele Somma, intervenuto al triplice fischio nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Marconi sa quello che ha fatto, è un giocatore importante per noi e sa come migliorare. Noi abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco, poi la partita dura 90 minuti e ci sta anche di soffrire, in quel caso dobbiamo essere bravi. Cerchiamo sempre di fare il massimo, oggi la cosa importante era non subire gol e quindi direi che va bene così. Rauti, Kanoute e Valente? Il loro apporto alla fase difensiva è importante, fanno un lavoro determinante così facciamo meno fatica noi. Sono stati bravi in tutte le situazioni e siamo ben contenti della loro prestazione. Venivo da un periodo di inattività abbastanza lungo e stare a casa senza allenarmi non mi ha aiutato, ho vissuto un periodo davvero complicato a causa del Covid. Adesso la cosa che mi serve è migliorare la condizione e sono sicuro che migliorerà, devo solo rimettermi a posto e tutto si aggiusterà. Devo continuare a lavorare così. Quello di Foggia è stato un passo falso su un campo difficile, in settimana abbiamo lavorato sui nostri errori e portato a casa un risultato di gruppo. Fascia da capitano? Ringrazio il mister per i minuti concessimi, esordire con questa maglia alla prima giornata con la fascia fu emozionante. Ci sono dei capitani prestabiliti come Crivello e Santana e cerchiamo di apprendere da loro”.