Soleri: “Pronto a dare il massimo. Palermo? Ecco perchè ho scelto progetto rosa”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa dell'attaccante rosanero, Edoardo Soleri

Sesto giorno di ritiro per il Palermo di mister Giacomo Filippi, sceso in campo questa mattina per effettuare la prima seduta di allenamento della giornata. Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto del Palermo Edoardo Soleri, si è presentato ai cronisti direttamente dalla sede del ritiro rosanero a San Gregorio Magno.