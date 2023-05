Soleri: “Palermo come Roma, qui sto benissimo. Il mio messaggio ai tifosi”

"Hobby? A noi piace portare i cani in spiaggia, o fare dei giri in centro a vedere la bellezza di questa città. Anche Santa Rosalia è un posto che mi piace molto perchè ti dà un'energia incredibile. Credo che Palermo sia una delle città più belle d'Italia, se la gioca con Roma, che per tanti versi me la ricorda. Le persone sono calorose e affettuose e io mi trovo veramente bene. Musica? Ho una playlist pre gara, mi piace molto la musica italiana, ascolto sempre le stesse canzoni come se fosse un rito. Un concerto che mi piacerebbe vedere? I Negramaro e Gazzelle, sicuramente quest'estate ne vedrò qualcuno con la mia ragazza. Cibo? La cassata al forno è la mia cosa preferita, insieme ai cannoli è tra le cose più buone mai mangiate. Un messaggio per i tifosi? Sicuramente grazie per tutto quello che hanno fatto per noi perchè sia in trasferta sia in casa sono sempre stati il 12esimo uomo in campo, in queste ultime tre partite cercheremo di dare il massimo come sempre fatto, li aspettiamo allo stadio"