Soleri: “Innamorato di Palermo, con Brunori rapporto speciale. Corini…”

"Mio rapporto con Corini? E' un tecnico che stimo tantissimo, mi ha insegnato molto in questi mesi, anche quando magari giocavo meno. Mi ha fatto sempre lavorare, cercando di tirare da me il massimo per farmi trovare pronto. Piano piano sto trovando un pò più di spazio, questa è la dimostrazione che tutti i componenti di questa squadra lavorando bene possiamo ritagliarci il nostro spazio. IN attacco c'è molta qualità e la concorrenza penso porta fare bene alla squadra, perché penso che sia da stimolo per poter dare sempre qualcosa in più. Personalmente ho un bel rapporto con tutti, Vido lo conosco bene perché insieme abbiamo fatto una lunga trafila nei vari settori giovanili della Nazionale passando tanti bei momenti, anche Di Mariano ha fatto tutto il settore giovanile della Roma con me. Con Brunori, che conosco dallo scorso anno, ho un rapporto speciale perché abbiamo entrambi due cani che spesso facciamo giocare insieme. Passiamo anche i ritiri insieme condividendo la stessa camera dall'anno scorso, dunque c'è un rapporto che ci lega davvero in maniera particolare. Tutino, che è arrivato da poco, è un bravissimo ragazzo con il quale ho legato tanto. E' proprio un ragazzo simpatico e di cuore, si è fatto voler bene fin da subito. Palermo mi ha accolto subito alla grande fin dallo scorso anno. Mi trovo veramente bene, sia io che la mia compagna. Viviamo a Mondello e credo che abitare a due passi dal mare sia una cosa incredibile. Spesso e volentieri porto in spiaggia il mio cane e percepisco l'amore delle persone quando mi fermano per strada, avvertendo l'attaccamento che c'è tra città e squadra. Sono innamorato di tutto qui, dalla gente al cibo, che è veramente buonissimo, alla storia. Sono riuscito a visitare diverse chiese della città che sono davvero spettacolari, quindi penso che Palermo sia una città che non ha nulla da invidiare ad altre città del Mondo".