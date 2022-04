Soleri: “Gol da centrocampo? Gesto istintivo, sono felice. A Monopoli per giocarcela”

Soleri racconta come ha realizzato il gol da quasi centrocampo che ha fissato su 4-0 la sfida tra Palermo e Picerno allo stadio "Barbera"

"Il gol da centrocampo? Un gesto istintivo. Quando mi è capitata la palla lì non ci ho pensato e per fortuna è andata bene. Dedico il gol alla mia ragazza e alla mia famiglia, mi sono sempre stati vicini, penso sempre a loro. Ognuno di noi sa le proprie qualità, ho sempre pensato di poter aiutare la squadra indipendentemente dai minuti a disposizione, ho ragionato sempre così in questa stagione. Sono contento di essere sempre stato decisivo a partita in corso. Abbiamo una settimana importante sperando che il mister torni. Il Monopoli è una squadra difficile, specialmente in trasferta. In questo girone ci sono tutte squadre forti ma abbiamo sempre giocato bene. Andremo a Monopoli a giocarci le nostre carte, ma questa vittoria ci dà un umore e felicità tali da poter affrontare bene la settimana".