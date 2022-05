Soleri: “Finale per i tifosi e la città. Padova? Gara speciale per me, da domani…”

Le dichiarazioni di Edoardo Soleri, attaccante del Palermo, al termine della gara tra i rosanero e la FeralpiSalò

"Sono contento per la grande vittoria, ora ci godiamo il momento poi prepareremo la finale che dovremo giocare per i nostri tifosi e per tutta la città. Padova? Non sapevo fosse arrivato in finale. Sarà sicuramente speciale per me che conosco molti dei ragazzi, sarà difficile ma sicuramente una grande sfida. Ci penseremo da domani"